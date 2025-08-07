Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Tariftreuegesetz

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu Tariftreuegesetz

Die Bundesrepublik will gewaltige Summen investieren. Straßen, Brücken und Schienen werden gebaut, Gebäude energetisch saniert. Das 500-Milliarden-Sondervermögen macht es möglich. Umso wichtiger ist, dass der Staat keine Aufträge an Firmen vergibt, die Dumpinglöhne zahlen und Beschäftigte ausbeuten. Billig ist nicht immer besser. Endlich holt der Bund nach, was viele Bundesländer bereits eingeführt haben: ein Tariftreuegesetz. Es ist ein Tag, an dem die SPD zeigt, dass sie in der Lage ist, soziale Anliegen in dieser Koalition durchzusetzen. Bisher machte es eher den Eindruck, als ob die Union den Takt vorgeben würde - insbesondere in der Migrationspolitik. Nun holt die SPD auf. Das Kabinett vereinbarte auch, das Rentenniveau festzuschreiben - ebenfalls ein sozialdemokratisches Anliegen./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden