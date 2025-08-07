Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Rentendiskussion
Das Rentenniveau zu senken, ist keine Lösung. Schon die derzeitigen rund 50 Prozent sind im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich und in vielen Ballungsräumen im Vergleich zum Mietniveau unzumutbar. Sinken die Bezüge real weiter, fallen die Betroffenen anderen Sozialsystemen zur Last. Die Beiträge zu erhöhen, belastet nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber. Beide beschweren sich schon jetzt zu Recht über die hohen Sozialversicherungsbeiträge./yyzz/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungAeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
US-ZollhammerSchweizer fürchten Wirtschaftseinbruchgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufergestern, 16:26 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Kennedy Jr. streicht halbe Milliarde bei mRNA-Impfstoffengestern, 17:05 Uhr · dpa-AFX
Rheinisches Revier: RWE erkennt 20 Bergschäden angestern, 06:15 Uhr · dpa-AFX
WDH/ROUNDUP/US-Zollhammer: Schweizer fürchten Wirtschaftseinbruchgestern, 15:55 Uhr · dpa-AFX