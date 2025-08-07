Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Gaza

dpa-AFX · Uhr

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Gaza

Dass die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme des vollständigen Gazastreifens zuletzt verschoben wurde, gibt Grund zu etwas Hoffnung. In Kriegen wird häufig kurz vor Verhandlungen noch einmal eskaliert, um Stärke zu zeigen und Druck aufzubauen. Vielleicht war die Ankündigung Netanjahus solch ein taktischer Schritt. Das muss sich noch zeigen. Es wäre jedenfalls gut, wenn bald wieder intensiv an einem Deal zur Waffenruhe und zur Freilassung der Geiseln gearbeitet würde. Wenn nicht, wäre es ein weiterer Schritt hin zu einem endlosen Krieg, bei dem es nur Verlierer gibt./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden