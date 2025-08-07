Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Gaza

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Gaza

Dass die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme des vollständigen Gazastreifens zuletzt verschoben wurde, gibt Grund zu etwas Hoffnung. In Kriegen wird häufig kurz vor Verhandlungen noch einmal eskaliert, um Stärke zu zeigen und Druck aufzubauen. Vielleicht war die Ankündigung Netanjahus solch ein taktischer Schritt. Das muss sich noch zeigen. Es wäre jedenfalls gut, wenn bald wieder intensiv an einem Deal zur Waffenruhe und zur Freilassung der Geiseln gearbeitet würde. Wenn nicht, wäre es ein weiterer Schritt hin zu einem endlosen Krieg, bei dem es nur Verlierer gibt./yyzz/DP/zb