Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentengesetz

dpa-AFX · Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Rentengesetz

Von einer Rentenreform, auch von einer kleinen, erwartet man zumindest, dass sie die prekäre Lage der Rentenkasse nicht noch verschärft. Aber genau das passiert, weil die Bundesregierung mal eben eine Ausweitung der Mütterrente spendiert, die jährlich bis zu fünf Milliarden Euro kostet. Auch in den anderen Zweigen der Sozialversicherung lassen Strukturreformen auf sich warten. Doch irgendwann müssen all die Kommissionen ihre Vorschläge vorlegen. Und dann dürfte sich zeigen, dass da zwei Parteien koalieren, deren Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit weit auseinandergehen. Die Union versucht das derzeit mit verbalem Getöse zu übertönen. Man redet lieber laut über Abtreibung, Richterwahlen und vor allem Bürgergeld - als ob das die Schlüsselfragen unserer Gesellschaft seien./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich05. Aug. · onvista
AeroVironment - hoch bewertet, aber chancenreich
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden