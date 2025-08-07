Werbung ausblenden

Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag./hrz/DP/mis

