Richterkandidatin Brosius-Gersdorf zieht sich zurück
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die von der SPD nominierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag./hrz/DP/mis
onvista Premium-Artikel
Wettbewerber von SpaceXFirefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
onvista Bilanz-AnalyseAmazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Greenwashing: Shein reagiert auf Millionenstrafe in Italiengestern, 17:10 Uhr · dpa-AFX
Middelberg zu Rente: 'Schmerzhafte Reformen' nötiggestern, 09:47 Uhr · dpa-AFX
Brasilien schaltet wegen US-Zöllen WTO eingestern, 23:03 Uhr · dpa-AFX
Bas: 'Rente mit 70 wäre Kürzung'gestern, 08:57 Uhr · dpa-AFX
Linken-Co-Vorsitzende Schwerdtner: Moderate Erhöhung des Renteneintritts denkbargestern, 07:42 Uhr · dpa-AFX