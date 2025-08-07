Werbung ausblenden

Unifil entdeckt Tunnelnetzwerk im Südlibanon

dpa-AFX · Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Die UN-Friedenstruppen im Libanon haben nach eigenen Angaben ein umfangreiches Tunnelnetzwerk im Süden des Landes entdeckt. Nahe Orten unweit der israelischen Grenzen seien ein weitläufiges Netzwerk und militärische Waffen entdeckt worden, teilte Unifl mit.

Bei einer mehrtägigen Operation, die in Zusammenarbeit mit der libanesischen Armee stattfand, seien mehrere Bunker, Artilleriegeschütze, Mehrfachraketenwerfer, Hunderte von Granaten und Raketen, Panzerabwehrminen sowie weitere Sprengstoffe sichergestellt worden.

Seit Ende November gilt zwischen Israel und der Hisbollah eine Waffenruhe. Beide Seite werfen sich regelmäßig Verstöße vor. Israel greift nahezu täglich weiter im Nachbarland an. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht./arj/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertheute, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissenheute, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden