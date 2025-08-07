Werbung ausblenden

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag geringfügig nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 112,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,23 Prozent.

Schwache US-Daten stützten die Anleihen etwas. Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bestätigten das Bild eines sich abschwächenden Arbeitsmarktes. Die Zahl der Hilfsanträge legte stärker zu als erwartet. Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed wurden so weiter beflügelt. Am vergangenen Freitag hatte ein sehr schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen an Zinssenkungen verstärkt. Die deutlichen Kursaufschläge haben die Anleihen seither verteidigt, da weitere schwache Daten veröffentlicht wurden./jsl/he

