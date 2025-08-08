Werbung ausblenden

Aktien New York: Moderate Gewinne zum Auftakt - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt.

Der S&P 500 stieg am Freitag wenige Minuten nach dem Start um 0,52 Prozent auf 6.373 Punkte. Der marktbreite Index hatte erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke aufgestellt - wie auch der technologielastige Nasdaq 100 , der am Freitag 0,67 Prozent auf 23.546 Punkte gewann und damit näher an sein Rekordhoch heranrückte.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,27 Prozent auf 44.086 Zähler zu. Das Börsenbarometer ist aber noch ein Stück vom Rekordhoch vom Ende vergangenen Jahres entfernt./ajx/he



