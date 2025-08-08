Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Vereinbarung/Absichtserklärung
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

08.08.2025 / 08:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) nimmt an dem von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) gestarteten Prozess zur Suche nach einem strategischen Partner teil.

Mit heute haben die VIG und die NÜRNBERGER die Durchführung einer exklusiven Due Diligence Prüfung zum möglichen Erwerb einer kontrollierenden Mehrheit von mehr als 50% an der NÜRNBERGER vereinbart.

Ende der Insiderinformation

08.08.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Telefon:+43(0)50 390-22000
Fax:+43(0)50 390 99-22000
E-Mail:info@vig.com
Internet:www.group.vig
ISIN:AT0000908504
WKN:A0ET17
Indizes:Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX)
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2181306
Ende der MitteilungEQS News-Service

2181306 08.08.2025 CET/CEST

Vienna Insurance Group
Nürnberger Beteiligungs AG
