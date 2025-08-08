EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Vereinbarung/Absichtserklärung

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: VIG prüft Erwerb einer Mehrheit an NÜRNBERGER Beteiligungs-AG



08.08.2025 / 08:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) nimmt an dem von der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) gestarteten Prozess zur Suche nach einem strategischen Partner teil.

Mit heute haben die VIG und die NÜRNBERGER die Durchführung einer exklusiven Due Diligence Prüfung zum möglichen Erwerb einer kontrollierenden Mehrheit von mehr als 50% an der NÜRNBERGER vereinbart.

