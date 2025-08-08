Werbung ausblenden

Israel will die Stadt Gaza einnehmen

dpa-AFX · Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Führung will die Stadt Gaza einnehmen und die islamistische Hamas entwaffnen. Das Sicherheitskabinett habe einen entsprechenden Militäreinsatz gebilligt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit./le/DP/zb

