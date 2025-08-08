Netanjahu: Deutschland belohnt Hamas-Terrorismus
dpa-AFX · Uhr
JERUSALEM (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Deutschland vorgeworfen, mit dem Beschluss für einen teilweisen Waffenexportstopp die islamistische Hamas zu belohnen. Er habe seine Enttäuschung in einem Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz ausgedrückt, teilte sein Büro mit./gm/DP/jha
