Österreichische Post bestätigt Prognose trotz Gewinnrückgang

Wien (Reuters) - Die Österreichische Post hat im zweiten Quartal bei leicht niedrigeren Erlösen einen Gewinnrückgang verbucht.

Das Betriebsergebnis (Ebit) sank um 14 Prozent auf 45,6 Millionen Euro, wie der österreichische Marktführer am Freitag mitteilte. Der Nettogewinn schrumpfte auf 28,8 Millionen Euro nach 36,8 Millionen Euro. Die Erlöse reduzierten sich um drei Prozent auf 724,6 Millionen Euro.

Die Post begründete den Rückgang vor allem damit, dass das erste Halbjahr 2024 durch große Wahlen in Österreich und positive Währungseffekte in der Türkei geprägt gewesen sei. "Im schwierigen Marktumfeld hat sich die Österreichische Post solide entwickelt, besonders freut mich der erstmals positive Ergebnisbeitrag unserer bank99", sagte Vorstandschef Walter Oblin. Im zweiten Quartal drehte das Ebit des Geschäftsbereichs Filiale & Bank auf 5,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,6 Millionen Euro. Die bank99 wurde 2020 gegründet und zählt laut Post rund 300.000 Kunden.

Am Ausblick hält das Unternehmen fest: Das Ebit soll eine Größenordnung von 200 Millionen Euro erreichen nach 207,3 Millionen Euro im Jahr davor. Der Umsatz werde auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. 2024 erzielte die Post Erlöse von 3,1 Milliarden Euro.

