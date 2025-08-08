Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Brosius-Gersdorf
dpa-AFX · Uhr
HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Brosius-Gersdorf
Dass die Union der Mobilisierung durch rechte Akteure derart schnell auf den Leim gegangen ist, ist beschämend. Und es zeigt, wie viel Einfluss rechtspopulistische Netzwerke auf die Partei haben. Ihre Qualifikation und Kompetenz als Rechtswissenschaftlerin ist nicht zu bestreiten, doch das spielte in der Debatte keine Rolle mehr. Die Verantwortung für dieses Desaster liegt bei der Union. Sie muss sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen, den sie selbst so oft insbesondere gegen die Grünen erhebt: ideologiegetrieben zu handeln. Nun ist der Schaden angerichtet und Gewinner gibt es wieder einmal nur einen: die AfD./yyzz/DP/zb
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Wettbewerber von SpaceXFirefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
ChipherstellerTrump fordert Rücktritt des Intel-Chefsgestern, 14:52 Uhr · dpa-AFX
US-ZollhammerSchweizer fürchten Wirtschaftseinbruch06. Aug. · dpa-AFX
Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufer06. Aug. · dpa-AFX
Pressestimme: 'Handelsblatt' zu möglichem Dax-Aus der Porsche AGgestern, 05:35 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP: Trump droht mit Chip-Zoll von 100 Prozent - und zeigt Ausweggestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX