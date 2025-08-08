Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zu Brosius-Gersdorf

HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Brosius-Gersdorf

Dass die Union der Mobilisierung durch rechte Akteure derart schnell auf den Leim gegangen ist, ist beschämend. Und es zeigt, wie viel Einfluss rechtspopulistische Netzwerke auf die Partei haben. Ihre Qualifikation und Kompetenz als Rechtswissenschaftlerin ist nicht zu bestreiten, doch das spielte in der Debatte keine Rolle mehr. Die Verantwortung für dieses Desaster liegt bei der Union. Sie muss sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen, den sie selbst so oft insbesondere gegen die Grünen erhebt: ideologiegetrieben zu handeln. Nun ist der Schaden angerichtet und Gewinner gibt es wieder einmal nur einen: die AfD./yyzz/DP/zb