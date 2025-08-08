Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Urteil/Staatstrojaner

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - 'Junge Welt' zu Urteil/Staatstrojaner

Polizeiüberwachung mittels Trojaner ist ein lässlicher, weil vom Grundgesetz vorgesehener Grundrechtsbruch. Das sieht das Bundesverfassungsgericht auch so und richtet aus: Übertreibt nicht so, überwacht nicht jeden Hühnerdieb komplett und gebt wenigstens an, welches Grundrecht ihr gerade verletzt ("Zitiergebot"). Ihr habt mal wieder Pfusch geliefert. Das macht aber nichts: Hierzulande legen 69 Millionen Smartphonenutzer freiwillig diese Fußfesseln an und liefern ihre Daten dem Überwachungskapitalismus. Konzernchefs, die Trump hofieren, müssen sich ums Recht nicht kümmern./yyzz/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden