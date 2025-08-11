Werbung ausblenden

DAX-FLASH: Anleger bleiben zuversichtlich - US-Inflation und Ukraine im Fokus

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 24.250 Zählern.

Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite. Ob der Dax Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird.

Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln./mis/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden