EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HomeToGo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
11.08.2025 / 11:22 CET/CEST
Hiermit gibt die HomeToGo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
https://ir.hometogo.de/de/investors/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort:
https://ir.hometogo.de/investors/financial-publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
