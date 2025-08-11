Werbung ausblenden

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2025 – 11. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

11.08.2025 / 11:18 CET/CEST
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 11. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

In der Zeit vom 04. August 2025 bis zum 08. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 663.876 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
04. August 202558.400108,2829Xetra
05. August 202543.100107,2043Xetra
05. August 202549.000106,8992CBOE Europe (CEUX)
05. August 2025717106,1906Turquoise Europe (TQEX)
06. August 202568.20096,6185Xetra
06. August 202552.70096,6279CBOE Europe (CEUX)
06. August 20259.00096,6477Turquoise Europe (TQEX)
07. August 202594.000100,0296Xetra
07. August 202569.600100,0332CBOE Europe (CEUX)
07. August 202512.00099,9995Turquoise Europe (TQEX)
07. August 202512.000100,0043Aquis Europe (AQEU)
08. August 202596.300100,9384Xetra
08. August 202573.623100,9448CBOE Europe (CEUX)
08. August 202512.736100,9613Turquoise Europe (TQEX)
08. August 202512.500100,9650Aquis Europe (AQEU)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschließlich 08. August 2025 erworben wurden, beträgt 3.492.137 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182112 11.08.2025 CET/CEST

Beiersdorf
