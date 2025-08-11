EU: Prosus kann Just Eat Takeaway unter Auflagen schlucken

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union (EU) hat Prosus grünes Licht für die Übernahme der "Lieferando"-Mutter Just Eat Takeaway gegeben.

Im Gegenzug werde der Prosus-Großaktionär Naspers seinen Anteil am deutschen Essenslieferanten Delivery Hero dauerhaft deutlich reduzieren, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Außerdem habe die südafrikanische Beteiligungsgesellschaft eingewilligt, ihre verbliebenen Stimmrechte nicht auszuüben.

Der Technologie-Investor Prosus hatte vor einigen Monaten angekündigt, Just Eat Takeaway für insgesamt 4,1 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters vor einigen Tagen gesagt, dass die EU Prosus die Transaktion unter Auflagen genehmigen wird.

(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)