IRW-News: NurExone Biologic Inc.: Exosomen von NurExone zeigen stärkeres Heilungspotenzial als Branchenstandard

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: Exosomen von NurExone zeigen stärkeres Heilungspotenzial als Branchenstandard

Unabhängige Studie und Bioanalyse deuten auf effektivere Nervenreparatur und schnellere Wundheilung hin

TORONTO und HAIFA, Israel, 08. Aug. 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass eine unabhängige Studie gezeigt hat, dass von NurExone produzierte Exosomen einen anerkannten kommerziellen Branchenstandard in Bereichen übertreffen, die entscheidend für wichtige Heilungsaufgaben sind, darunter Nervenreparatur, Wundheilung, Beruhigung des Immunsystems und Geweberegenerierung. Diese erste unabhängige Analyse hob das breite Potenzial der Exosomen von NurExone für sowohl therapeutische als auch ästhetische Märkte hervor.

Diese Daten bestätigen, dass die naiven Exosomen, die von unserer US-Tochtergesellschaft ExoTOP Inc. (ExoTOP) hergestellt werden, ein starkes regeneratives und therapeutisches Potenzial besitzen. Die Lieferung von mehr als doppelt so vielen Wundheilungssignalen wie der Branchen-Benchmark deutet auf Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Gewebereparatur hin, sagte Jacob Licht, Chief Executive Officer von ExoTOP. Während wir die Produktion in den Vereinigten Staaten mit unserem patentierten 3D-Produktionsprozess hochfahren, wird erwartet, dass ExoTOP mehrere Einnahmequellen generiert und leistungsstarke Exosomen für Partner im Bereich der regenerativen Medizin bereitstellt.

Unsere Exosomen befördern komplexe Ladung mit vielfältigem therapeutischem Potenzial und sind gleichzeitig wirksam bei Neuroprotektion und Reduktion von Entzündungen, sagte Dr. Tali Kizhner, Director of R&D von NurExone Biologic. Diese Kombination ist besonders wirksam im Nervensystem, wo Entzündungen normalerweise die Heilung verhindern. Die Benchmark-Analyse bestätigt, dass unsere Exosomen von Natur aus eine bedeutende Menge der molekularen Signale enthalten, die erforderlich sind, um die Bedingungen für eine signifikante Nervenregeneration zu schaffen.

TAmiRNA, ein nach ISO 13485 zertifiziertes molekulardiagnostisches Labor, führte eine umfassende Analyse der EV-microRNA-Fracht der Exosomen von NurExone durch und verglich die Ergebnisse mit Benchmark-Exosomen aus einer kommerziellen Referenzquelle. Basierend auf den Daten von TAmiRNA zeigten bioinformatische Analysen, dass die Exosomen von NurExone mit microRNAs angereichert sind, die zentrale Heilungsprozesse unterstützen.

Wichtig ist, dass diese Exosomen aus der firmeneigenen Masterzellbank von NurExone hergestellt wurden, deren Zellen unter streng kontrollierten Bedingungen kultiviert werden, um sicherzustellen, dass jede Produktionscharge leistungsstarke Exosomen liefert. Diese Reproduzierbarkeit ist entscheidend für die klinische Umsetzung und die zukünftige Anwendung bei Patienten.

Abbildung 1 legt nahe, dass die naiven Exosomen von NurExone die kommerzielle Referenz in allen untersuchten Pfaden übertreffen: Sie weisen etwa das 1,8-Fache des neurologischen Potenzials auf, nahezu die doppelte entzündungshemmende Aktivität sowie eine volle Verdopplung sowohl der Geweberegeneration- als auch der Wundheilungssignale. Dieses multimodale, hochwirksame Profil positioniert die Exosomen als vielseitige Plattform für therapeutische Nervenreparatur sowie für ästhetische regenerative und Langlebigkeitsanwendungen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80657/2025_08_11_ExosomenBranchenstandard.001.png

Abbildung 1 zeigt eine nebeneinander gestellte Analyse der microRNA-Pfadanreicherung von aus Knochenmark gewonnenen extrazellulären Vesikeln von NurExone im Vergleich zu einer kommerziellen Referenz. Therapeutische Scores, gewichtete Werte, die das therapeutische Potenzial jeder microRNA widerspiegeln, wurden berechnet, indem der Expressionswert (in RPM) mit einem vordefinierten Gewicht multipliziert wurde, das auf ihrer bekannten biologischen Funktion (z. B. Neuroprotektion, Reparatur oder Entzündung) basiert, und dies für jede Kategorie.

Die Ergebnisse liefern eine starke, unabhängige Bestätigung der Kerntechnologie von NurExone und unterstreichen ihr Potenzial in einem breiten Spektrum regenerativer medizinischer Anwendungen.

Über TAmiRNA GmbH

Das in Wien ansässige Unternehmen TAmiRNA ist ein nach ISO 13485 zertifiziertes molekulardiagnostisches Labor, dessen CE-gekennzeichnete Biomarker-Kits und die miND® Small-RNA-Sequenzierungsplattform branchenführende, ISEV-konforme Exosomenanalysen bereitstellen. Die umfangreiche Referenzdatenbank für extrazelluläre Vesikel und der Bench-to-Algorithm-Workflow liefern regulatorisch belastbare, reproduzierbare Erkenntnisse für Präzisionsmedizin-Programme.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und in Frankfurt gelistetes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten geliefert, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen - beides Märkte im Multi-Milliarden-Dollar-Bereich (i). Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimal-invasiven, gezielten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, annehmen, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negative Form oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: das breite Potenzial der Exosomen des Unternehmens für sowohl therapeutische als auch ästhetische Märkte; dass von ExoTOP hergestellte naive Exosomen ein starkes regeneratives und therapeutisches Potenzial besitzen; die Erwartung des Unternehmens, dass ExoTOP mehrere Einnahmequellen generieren und leistungsstarke Exosomen an Partner im Bereich der regenerativen Medizin liefern wird; die Reproduzierbarkeit der Exosomen des Unternehmens als wesentliche Voraussetzung für die klinische Umsetzung und die zukünftige Anwendung bei Patienten; dass externe Daten von Drittanbietern das Potenzial der Kerntechnologie des Unternehmens in einem breiten Spektrum regenerativer medizinischer Anwendungen hervorheben; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, gezielter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vorliegenden Informationen. Bei der Formulierung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: Die Exosomen des Unternehmens werden vielseitige Anwendungen haben, die durch Nachweise gestützt werden, welche ihre Wirksamkeit in der regenerativen Medizin und im ästhetischen Bereich belegen; die von ExoTOP produzierten Exosomen sind in der Lage, therapeutische Wirkungen zu erzielen; kommerzielle Skalierbarkeit, Marktnachfrage und Wettbewerbsvorteil der Exosomen von ExoTOP; die Exosomen des Unternehmens werden in verschiedenen klinischen Studien therapeutisch eingesetzt; der Herstellungsprozess des Unternehmens wird Exosomen in gleichbleibender Qualität produzieren, die für die Zulassung durch die Behörden und für klinische Zuverlässigkeit ausreichend ist; die Exosomen des Unternehmens werden wirksam in regenerativen Konzepten eingesetzt, die auf Nervengewebe sowie Haut und ästhetische Anwendungen abzielen; das Unternehmen verfügt über glaubwürdige externe Validierungen und unterstützende Daten, um das Potenzial seiner Technologie zu untermauern; und die Plattformtechnologie von NurExone ist in der Lage, neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen zu bieten, die an minimal-invasiver, gezielter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: langsamer Marktakzeptanz; unvorhergesehenen Sicherheitsbedenken bei neuartigen klinischen Anwendungen; regulatorischen und produktionstechnischen Hürden; dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; bisher fehlenden Einnahmen; der inhärenten Unsicherheit der präklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten nicht in klinische Studien übergehen oder keine Zulassung erhalten; der Möglichkeit, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen klinischen Prüfungen keine späteren Resultate vorhersagen; dem unsicheren Zeitplan, den Kosten und dem Ausgang präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem Ablauf klinischer Studien, einschließlich möglicher Verzögerungen oder des Scheiterns bei der Erreichung eines wirksamen Studiendesigns oder positiver Ergebnisse; der Unfähigkeit, erforderliche regulatorische Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; einer begrenzten Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn diese genehmigt werden; dem möglichen Auftreten konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; raschem technologischen Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnte; der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; der Unfähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; der Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, nicht die beabsichtigte therapeutische Wirkung erzielen; der Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für den klinischen Einsatz herzustellen oder zu skalieren; einer begrenzten Anwendung in der regenerativen Medizin oder Zelltherapie; dem Ausbleiben einer wachsenden klinischen Nachfrage in den Zielindikationen wie Rückenmarksverletzung, Sehnervenreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; dem Nichterreichen geplanter Entwicklungsetappen oder kommerzieller Durchbrüche; der Tatsache, dass das Unternehmen keine weiteren Studien zur Untersuchung alternativer Dosierungsregime einleiten wird; dem Ausbleiben von Fortschritten bei der Optimierung der Herstellungsprozesse und Analysemethoden von ExoPTEN; der Möglichkeit, dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, gezielter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen visuellen Gesundheit; sowie den unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, dessen Kopie im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

(i) Rückenmarksverletzung, Glaukom

