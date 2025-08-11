Werbung ausblenden

Trump: Ich rufe nach Putin-Treffen Selenskyj und Europäer an

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren, kündigte der Republikaner an./rin/DP/men

