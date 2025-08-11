Trump: Putin und Selenskyj sollen sich treffen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will, dass sich Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach dem für Freitag geplanten Gipfel treffen. Falls gewünscht, werde er an dem Treffen teilnehmen, sagte Trump in Washington./rin/DP/men
