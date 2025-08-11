US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 111,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,27 Prozent.

Es gab wenig Impulse. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Marktteilnehmer warten auf die am Dienstag in den USA anstehenden Verbraucherpreise. Es wird ein Anziehen der Inflationsrate erwartet. Wegen höherer US-Zölle wird mit einem Anstieg der Inflation gerechnet. "Neben den morgigen US-Inflationszahlen dürfte vor allem das am 21. August startende Fed-Symposium in Jackson Hole die Zinserwartungen für die Fed für die kommenden Monate prägen", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank.

Zuletzt hatte sich die Direktorin der US-Notenbank Fed, Michelle Bowman, am Wochenende vor dem Hintergrund schwacher Arbeitsmarktdaten für drei Zinssenkungen in diesem Jahr ausgesprochen. Bei der jüngsten Zinsentscheidung Ende Juli hatte die Fed die Zinsen nicht verändert. Bowman hatte allerdings für eine Zinssenkung gestimmt./jsl/he