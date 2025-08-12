Aktien New York Ausblick: Gewinne - Inflationsdaten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenauftakt dürften die US-Börsen am Dienstag zulegen. Aktuelle Verbraucherpreisdaten stützten die Kurse.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 44.130 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,6 Prozent im Plus erwartet und dürfte damit einmal mehr auf Rekordjagd gehen.

Verglichen mit dem preistreibenden Potenzial der US-Zollpolitik sei die Inflation auch im Juli verhalten geblieben, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Preisanstieg sei in der Summe sogar schwächer als im Juni gewesen.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Intel im vorbörslichen US-Handel um knapp fünf Prozent an. Wenige Tage nachdem Donald Trump einen Chefwechsel bei dem kriselnden Chipkonzern gefordert hat, schlägt der US-Präsident versöhnliche Töne an. Der Erfolg und der Aufstieg von Intel-Chef Lip-Bu Tan seien eine "tolle Geschichte", schrieb Trump nun auf seiner Plattform Truth Social nach einem Treffen mit dem Manager.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von On Holding schnellten im vorbörslichen Geschäft gar um fast 14 Prozent nach oben. Das Sportbekleidungsunternehmen hatte dank einer starken Nachfrage überraschend gute Quartalszahlen präsentiert und seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr angehoben.

Die Papiere von Celanese aber sackten vorbörslich um mehr als 13 Prozent ab. Der Chemiekonzern hatte eine enttäuschende Gewinnprognose für das dritte Quartal vorgelegt. Das Management rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer Abschwächung der Nachfrage in den meisten wichtigen Endmärkten./la/mis