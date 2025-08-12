Werbung ausblenden

Bayer kooperiert mit US-Krebsspezialist Kumquat

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bayer stärkt durch eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotech-Unternehmen Kumquat Biosciences seine Entwicklungs-Pipeline für Arzneien gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs.

Das teilte Bayer am Dienstag mit. Kumquat arbeite an einem Medikament gegen eine bei fast allen Krebsarten auftretende Mutation, für deren häufigste Variante es bisher keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gebe. Einschließlich Vorabzahlungen, Zahlungen für klinische und kommerzielle Meilensteine sowie gestaffelter Umsatzanteile könne Kumquat bis zu 1,3 Milliarden Dollar erwarten, erklärte Bayer.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden