Bayer kooperiert mit US-Krebsspezialist Kumquat

Frankfurt (Reuters) - Bayer stärkt durch eine Zusammenarbeit mit dem US-Biotech-Unternehmen Kumquat Biosciences seine Entwicklungs-Pipeline für Arzneien gegen Bauchspeicheldrüsen-, Darm- und Lungenkrebs.

Das teilte Bayer am Dienstag mit. Kumquat arbeite an einem Medikament gegen eine bei fast allen Krebsarten auftretende Mutation, für deren häufigste Variante es bisher keine wirksamen Behandlungsmöglichkeiten gebe. Einschließlich Vorabzahlungen, Zahlungen für klinische und kommerzielle Meilensteine sowie gestaffelter Umsatzanteile könne Kumquat bis zu 1,3 Milliarden Dollar erwarten, erklärte Bayer.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)