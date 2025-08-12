Werbung ausblenden

EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: STRATEC SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.08.2025 / 16:06 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die STRATEC SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort:

http://www.stratec.com/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025

Ort:

http://www.stratec.com/financial_reports

12.08.2025 CET/CEST
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRATEC SE
Gewerbestr. 37
75217 Birkenfeld
Deutschland
Internet:www.stratec.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2182958 12.08.2025 CET/CEST

