EQS-AFR: STRATEC SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.08.2025 / 16:06 CET/CEST
Hiermit gibt die STRATEC SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025
Ort:
http://www.stratec.com/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2025
Ort:
http://www.stratec.com/financial_reports
