EQS-DD: Elbstein AG: Priamos Beteiligungen AG, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2025 / 14:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Priamos Beteiligungen AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Olaf
Nachname(n): Hein
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Elbstein AG

b) LEI
529900TFNBQJ4B592482 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1YDGT7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,24 EUR 1.240,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,2400 EUR 1.240,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Hamburg
MIC: XHAM


12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Elbstein AG
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Internet: www.elbstein.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100158  12.08.2025 CET/CEST

