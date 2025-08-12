EQS-News: Northern Data Group und Core42 kündigen strategische Partnerschaft für großangelegte GPU-Bereitstellung an

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Kooperation

Core42 und Northern Data Group liefern skalierbare, souveräne KI-Infrastruktur, unterstützt durch 10.000 GPUs von Taiga Cloud

Die Partnerschaft erweitert die souveräne KI-Kapazität von Core42 und stärkt die Einsatzbereitschaft in ganz Europa

Die Zusammenarbeit folgt auf einen erfolgreichen Proof of Concept mit den aufgerüsteten, on-demand GPU-Clustern von Taiga



Frankfurt/Main – 12. August 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „Northern Data“), ein führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), kündigt eine strategische Partnerschaft mit Core42 an – einem Unternehmen der G42-Gruppe, das sich auf souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen spezialisiert hat. Durch die Partnerschaft erhalten Kunden Zugang zu einer leistungsstarken, europäischen, souveränen KI-Cloud-Kapazität, die sowohl auf dem skalierbaren GPU-Portfolio von Northern Data als auch auf den globalen Bereitstellungsfähigkeiten von Core42 basiert.

Als Teil der Rahmenvereinbarung erhält Core42 Zugriff auf bis zu 10.000 GPUs aus dem Bestand der Taiga Cloud von Northern Data. Dies ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von HPC-Kapazitäten, um der dynamisch wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Partnerschaft stellt zudem eine strategisch wichtige Go-to-Market-Initiative von Northern Data dar und nutzt die globale Erfahrung von Core42 in den Bereichen souveräne Cloud, KI-Infrastruktur und Managed Services.

Core42 hat bereits Initiativen zur souveränen KI-Infrastruktur in mehreren Ländern gestartet, darunter die Bereitstellung von Supercomputern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere zwei Systeme aus der Top-500-Liste. Darüber hinaus hat Core42 kürzlich wichtige Meilensteine in Europa bekannt gegeben, darunter mehrere strategische Partnerschaften zur Förderung von KI-Innovationen in Frankreich sowie die Zusammenarbeit mit iGenius in Italien. Diese Projekte unterstreichen die aktive Rolle von Core42 bei der Bereitstellung skalierbarer und regelkonformer KI-Plattformen, die sich an nationalen Prioritäten orientieren. Die Partnerschaft mit Northern Data baut auf diesem Fundament auf und bietet einen noch schnelleren Zugang zu souveräner Infrastruktur, um das regionale Wachstum gezielt zu fördern.

Die Zusammenarbeit folgt auf das kürzlich erfolgreich durchgeführte Upgrade der KI-Cluster von Taiga Cloud und unterstreicht die Leistungsfähigkeit des erweiterten Produktangebots sowie den damit verbundenen Kundennutzen. Diese technologische Weiterentwicklung erfolgt im Rahmen der Partnerschaft mit Gcore, einem führenden Anbieter modernster KI-Technologien, der die Umstellung der GPU-Infrastruktur von Taiga Cloud auf ein dynamisches, bedarfsgesteuertes Produktangebot unterstützt.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentierte:

„Core42 und Northern Data bündeln ihre Kräfte, um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz mitzugestalten. Wir werden Infrastruktur der nächsten Generation, Go-to-Market-Strategien und bahnbrechende KI-Produkte entwickeln. Unsere Partnerschaft wird von einer gemeinsamen Mission angetrieben: den Aufbau einer souveränen, leistungsstarken KI-Infrastruktur, die dem weltweit rasant steigenden Bedarf an Rechenleistung gerecht wird – und damit transformative Möglichkeiten für die Menschheit erschließt.“



Edmondo Orlotti, Chief Growth Officer von Core42, ergänzte:

„Unsere Partnerschaft mit Northern Data stärkt die Fähigkeit von Core42, souveräne KI-Infrastruktur im großen Maßstab bereitzustellen. Durch die Integration der leistungsstarken GPU-Kapazitäten von Taiga Cloud mit unserer globalen Deployment-Erfahrung können wir schneller auf die steigende Nachfrage reagieren und die Einführung von KI über verschiedene Branchen hinweg beschleunigen. Diese Zusammenarbeit steht für unsere Strategie, intern aufgebaute Kapazitäten mit der Unterstützung vertrauenswürdiger GPU-Partner zu bündeln – um schneller und verlässlich wachsen zu können.“

Diese Partnerschaft unterstreicht die Rolle von Core42 als Enabler der europäischen KI-Zukunft, insbesondere im Hinblick auf die Infrastrukturbedarfe des EU-InvestAI-Programms für KI-Gigafactories. Durch die Kombination der globalen Deployments von Core42 in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten mit der skalierbaren GPU-Kapazität von Taiga Cloud entstehen leistungsstarke Lösungen, die speziell auf regionale und regulatorische Anforderungen zugeschnitten sind. Die Ankündigung knüpft an die jüngste Gründung von G42 Europe & UK an, die von Omar Mir und Marty Edelman gemeinsam geleitet wird. Als strategische Plattform soll sie die Expansion des Unternehmens in der Region beschleunigen und ausländische Direktinvestitionen fördern.



Über Northern Data Group:

Die Northern Data AG (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Über Core42

Core42, ein Unternehmen der G42-Gruppe, befähigt Einzelpersonen, Unternehmen und Staaten, das volle Potenzial von Künstlicher Intelligenz auszuschöpfen – dank umfassender Lösungen und technischer Expertise.

Als führender Anbieter für souveräne Cloud-Lösungen, KI-Infrastruktur und entsprechende Services ist es unsere Mission, die Erfolge anderer zu beschleunigen und sie dabei zu unterstützen, ihre ambitioniertesten Ziele zu erreichen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.core42.ai Folgen Sie Core42 außerdem auf LinkedIn, Instagram und X.



Media Contact:

Andrew Burton

Manager, PR and Communications

E-Mail: communications@core42.ai

