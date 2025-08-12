Immobilienkrise in China - erste Firma mit Staatsbeteiligung wird abgewickelt

Hongkong (Reuters) - In China wird der erste Immobilienentwickler mit Staatsbeteiligung abgewickelt.

Ein Gericht in Hongkong habe die Liquidation von China South City angeordnet, wie das Unternehmen am Montag selbst mitteilte. Eine Gläubigergruppe hatte vor mehr als einem Jahr geklagt und mindestens 1,4 Milliarden Dollar zurückgefordert. Der Handel mit den Aktien von China South City wurde ausgesetzt und soll bis auf Weiteres nicht wieder aufgenommen werden. Das Unternehmen gehört zu rund 30 Prozent der staatlichen SEZ Construction Development aus Shenzhen.

Chinas Immobilienmarkt, einst ein wichtiger Wachstumsmotor für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, befindet sich seit Jahren in einer Abwärtsspirale. Auch wiederholte Versuche der Regierung, die schwache Nachfrage wiederzubeleben, konnten den Trend nicht umkehren. Einige private Unternehmen sind bereits in die Abwicklung geschickt worden, darunter der weltgrößte Immobilienkonzern China Evergrande.

