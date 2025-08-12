Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gefallen

dpa-AFX · Uhr

WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 68,64 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 27 Cent weniger als am Freitag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/jsl/stk

