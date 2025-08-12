Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Hundert-Tage-Bilanz von Kanzler Merz

dpa-AFX · Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Hundert-Tage-Bilanz von Kanzler Merz:

"Zunächst ein Lob: Auch mit 69 Jahren sind Politiker lernfähig. Wer von Friedrich Merz reihenweise unbedachte Äußerungen erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Von "Drecksarbeit" (die angeblich die Israelis für den Westen erledigen würden) und "Zirkuszelt" (mit diesem Wort diffamierte der CDU-Chef die Regenbogenfahne) abgesehen, hat der Kanzler gelassen regiert und reagiert - dem Amt angemessen. Zwiespältiger fällt die 100-Tage-Bilanz von Schwarz-Rot innenpolitisch aus. Auch wenn ein solch kurzer Zeitraum wenig Aussagekraft für die Belastbarkeit einer Regierung liefert, kann eines festgehalten werden: Jeglicher Anfangszauber ist verflogen. Die Wirren der Kanzlerwahl waren rasch verarbeitet und die zweifelhaften Sondervermögen weggeatmet, als das unwürdige Schauspiel um den Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf von der Kandidatur für das Bundesverfassungsgericht seinen Lauf nahm. Dieser Machtkampf wird nachhallen."/yyzz/DP/he

