Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Solarförder-Aus

dpa-AFX · Uhr

REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Solarförder-Aus:

"Grundsätzlich muss der Staat nichts subventionieren, was sich ohne entsprechende Finanzhilfen rechnet. Dazu, ob sich Balkonkraftwerke auch ohne staatliche Subventionen rechnen, gibt es unterschiedliche Ansichten. Es ist wohl vor allem eine Frage innerhalb welcher Zeit, sich die Investition amortisiert. Daran, dass eine dezentrale Solarenergieversorgung in Zeiten von Klimawandel und Ausstieg aus der russischen Gas-Versorgung sinnvoll ist, kann es keinen Zweifel geben. Eine Ministerin sollte allerdings nicht den Anschein erwecken, dass sie möglicherweise die Interessen ihrer bisherigen Arbeitgeber vertritt."/yyzz/DP/men

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Was soll die Polizei dürfen?
Diskussion um Palantir09. Aug. · dpa-AFX
Firmenlogo
Aktie im Fall
Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhengestern, 11:28 Uhr · dpa-AFX
Finanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen
Entspannung für die Märkte?
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel09. Aug. · dpa-AFX
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhunggestern, 18:50 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren08. Aug. · dpa-AFX
Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren
Weitere Artikel
Werbung ausblenden