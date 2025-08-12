Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Solarförder-Aus
dpa-AFX · Uhr
REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Solarförder-Aus:
"Grundsätzlich muss der Staat nichts subventionieren, was sich ohne entsprechende Finanzhilfen rechnet. Dazu, ob sich Balkonkraftwerke auch ohne staatliche Subventionen rechnen, gibt es unterschiedliche Ansichten. Es ist wohl vor allem eine Frage innerhalb welcher Zeit, sich die Investition amortisiert. Daran, dass eine dezentrale Solarenergieversorgung in Zeiten von Klimawandel und Ausstieg aus der russischen Gas-Versorgung sinnvoll ist, kann es keinen Zweifel geben. Eine Ministerin sollte allerdings nicht den Anschein erwecken, dass sie möglicherweise die Interessen ihrer bisherigen Arbeitgeber vertritt."/yyzz/DP/men
