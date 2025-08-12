Werbung ausblenden

ROUNDUP: IT-Dienstleister Cancom rutscht in die Verlustzone - Aktie unter Druck

dpa-AFX · Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat im schwachen Branchenumfeld im zweiten Quartal rote Zahlen erwirtschaftet. Der auf die Aktionäre entfallende Verlust lag bei rund 424.000 Euro, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Cancom noch einen Gewinn von 7,1 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen hatte bereits vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft vorgelegt, die enttäuschend ausgefallen waren. Die Kundenzurückhaltung insbesondere im Mittelstand hielt auch im zweiten Quartal an. Vor allem in Deutschland lief es schlecht. Mit den Eckdaten Ende Juli hatte Cancom auch den Ausblick gestutzt. Die vorläufigen Zahlen und die gesenkte Prognose bestätigte das Management mit dem Halbjahresbericht.

Der Umsatz fiel im zweiten Quartal leicht um 0,4 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sackte um über ein Drittel auf 15,7 Millionen Euro ab. Im Gesamtjahr peilt das Management 1,65 bis 1,75 Milliarden Euro Umsatz an sowie ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 100 bis 110 Millionen Euro.

Die Cancom-Aktie verlor am Nachmittag als einer der schwächsten SDax-Werte knapp fünf Prozent./men/stk/he

