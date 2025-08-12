Werbung ausblenden

Springer Nature hebt Jahresprognose an dank Science - Aktie legt deutlich zu

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach einem positiv verlaufenen ersten Halbjahr optimistischer auf 2025. Der Umsatz ohne Berücksichtigung von Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten (organisch) dürfte bei 1,930 bis 1,960 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher hatte Springer Nature die obere Hälfte der Spanne von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro angepeilt. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll nun bei 540 bis 560 Millionen Euro liegen (zuvor: 523 bis 546). Die Anhebung der Prognose werde vor allem durch die starke Entwicklung im Segment Research getragen, hieß es zur Begründung.

Im ersten Halbjahr war der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 926 Millionen Euro geklettert. Das Betriebsergebnis legte um zehn Prozent auf 241 Millionen Euro zu.

Die Springer-Nature-Aktie gewann im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate 3,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/ajx

