TAGESVORSCHAU: Termine am 13. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Formycon, Halbjahreszahlen (15.00 h Call) 06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Call) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 h Analystencall, 10.00 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen (11.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (11.00 h Call) 07:45 DNK: Vestas, Q2-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen 15:00 DEU: Patrizia, Analystencall 22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen DEU: Prosiebensat1, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/25 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/25 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 08:00 DEU: Großhandelspreise 7/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) 10:00 POL: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) 14:00 POL: Leistungsbilanz 6/25 14:00 POL: Handelsbilanz 6/25 16:30 UsA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (vorab) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 7/25

