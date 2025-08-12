Trump: Keine Zölle auf Gold

US-Präsident Donald Trump hat nach tagelanger Unsicherheit auf dem Goldmarkt Zölle auf das Edelmetall ausgeschlossen.

"Auf Gold werden keine Zölle erhoben!", hieß es am Montag in einer Erklärung, die auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social veröffentlicht wurde. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Freitag unter Berufung auf einen Regierungsvertreter gemeldet, man werde bald mit einem Erlass "Fehlinformationen" korrigieren.

Hintergrund ist eine Entscheidung der US-Zollbehörde CBP von vergangener Woche. Dieser zufolge könnten die meistgehandelten Goldbarren aus der Schweiz mit einem Importzoll von 39 Prozent belegt werden. Die Behörde hatte erklärt, dass für die in den USA am häufigsten gehandelten Ein-Kilogramm- und 100-Unzen-Barren der Zollcode 7108.13.5500 anstelle von 7108.12.10 zu verwenden sei.

Die US-Regierung hatte jedoch im April nur den letzteren Code in die Liste der von länderspezifischen Zöllen ausgenommenen Produkte aufgenommen. Einige Branchenvertreter setzten daraufhin ihre Lieferungen in die USA aus. Experten spekulierten, es könne sich um ein Versehen gehandelt haben.