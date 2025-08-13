Werbung ausblenden

Aktien Europa Schluss: Gewinne im Sog robuster Wall Street

dpa-AFX · Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Dem positiven Trend an der Wall Street folgend sind Europas Aktienmärkte am Mittwoch gestiegen. US-Inflationszahlen hatten den US-Börsen am Vortag Rückenwind gegeben. Am Mittwoch gab es in New York erneut Rekorde. Die Erwartungen an geldpolitische Lockerungen in den USA im September sind gestiegen.

In diesem Umfeld gewann der EuroStoxx 50 zur Wochenmitte 0,98 Prozent auf 5.388,25 Punkte. Der Leitindex der Euroregion bewegt sich nun wieder auf dem Kursniveau von Ende Juli. An den Börsen außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,78 Prozent auf 11.978,85 Punkte hinauf. Der britische FTSE 100 schloss mit plus 0,19 Prozent auf 9.165,23 Punkten./ajx/he

