ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tui auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Reisekonzern habe beim Umsatz die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------