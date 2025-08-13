Videoanalyse 13.08.2025
CoreWeave veröffentlicht Zahlen: Was Anleger jetzt wissen sollten
onvista · Uhr
CoreWeave hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt - eigentlich solide, doch die Aktie verliert in der Vorbörse rund 8,7 Prozent.
Warum der Kurs unter Druck steht und wie es jetzt weitergeht, erklärt Martin im heutigen Video.
onvista Premium-Artikel
Gründer von PalantirWie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
