Videoanalyse 13.08.2025

CoreWeave veröffentlicht Zahlen: Was Anleger jetzt wissen sollten

onvista · Uhr

CoreWeave hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt - eigentlich solide, doch die Aktie verliert in der Vorbörse rund 8,7 Prozent.

Warum der Kurs unter Druck steht und wie es jetzt weitergeht, erklärt Martin im heutigen Video.

CoreWeave
