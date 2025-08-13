EQS-News: BIKE24 mit Rekordquartal: Umsatzplus von 25 % und bereinigtes EBITDA nahezu verdoppelt – Wachstum setzt sich fort

EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

BIKE24 mit Rekordquartal: Umsatzplus von 25 % und bereinigtes EBITDA nahezu verdoppelt – Wachstum setzt sich fort

Umsatz im zweiten Quartal erreicht mit EUR 80 Mio. neuen Höchststand – +25 % zum Vorjahr, + 10 % gegenüber vorherigem Allzeithoch (Q3 2022)

Bereinigtes EBITDA steigt signifikant auf EUR 5,1 Mio. (Q2 2024: EUR 2,7 Mio.)

Fünftes Quartal in Folge mit steigendem Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und gleichzeitigem operativem Gewinn

Wachstum in allen europäischen Märkten – Heimatregion DACH besonders stark

Lagerbestand trotz Umsatzanstieg nahezu konstant – Nochmalige Optimierung des Bestands-Umsatz-Verhältnis

Kosteninitiativen im Marketing- und Verwaltungsbereich greifen wie geplant

Umsatzwachstum setzt sich im Juli und August fort

Prognose für 2025 bestätigt – Ergebnis am oberen Ende der Spanne erwartet

Dresden, 13. August 2025

- Die Bike24 Holding AG (BIKE24) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 erfolgreich fort und erreicht mit einem Umsatz von EUR 80 Mio. ein neues Allzeithoch. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 25 %, gegenüber dem bisherigen Rekordquartal im Jahr 2022 einem Plus von 10 %. Noch bemerkenswerter: Der Konzern erzielt diesen Wachstumssprung erneut bei einem signifikant verbesserten operativen Ergebnis – das bereinigte EBITDA hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal nahezu verdoppelt.

Wachstum auf breiter Front – Effizienzprogramm zeigt volle Wirkung

Nach fünf Quartalen in Folge mit steigenden Wachstumsraten unterstreicht BIKE24, dass der Turnaround gelungen ist. Besonders erfreulich: Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen entfalten weiterhin Wirkung. Trotz eines Umsatzwachstums von 25 % liegen die Personalkosten leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Das führt zu einer deutlich verbesserten Profitabilität.

„Das zweite Quartal bestätigt eindrucksvoll: Wir wachsen nicht nur, wir wachsen profitabel – und zwar aus eigener Kraft“, sagt

Andrés Martin-Birner

, CEO und Gründer von BIKE24. „Unsere Maßnahmen zur Kostendisziplin greifen, unsere Prozesse sind effizienter, und unser Sortiment trifft die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Das nahezu verdoppelte bereinigte EBITDA bei einem Rekordumsatz spricht eine klare Sprache.“

Starkes Momentum in allen Märkten – besonders in der Heimatregion

Neben einem besonders starken Heimatmarkt verzeichnet BIKE24 auch in allen anderen europäischen Märkten ein deutliches Wachstum. Die kontinuierliche Lokalisierung des Angebots, verbunden mit schneller Lieferung und hoher Warenverfügbarkeit, macht sich bezahlt – besonders im Bereich sportiver Bikes wie Rennrad und Gravel, in dem BIKE24 über ein besonders attraktives Sortiment verfügt.

Bestandsmanagement weiter optimiert

Trotz des deutlich gestiegenen Umsatzes bleibt der Lagerbestand nahezu auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Damit optimiert das Unternehmen weiter das Verhältnis von Bestand zu Umsatz – ein klarer Beleg für die Effizienz in der Einkaufs- und Logistiksteuerung.

Umsatzwachstum setzt sich im Juli und August fort

Auch nach dem zweiten Quartal bleibt die Dynamik hoch: Sowohl im Juli als auch im bisherigen Verlauf des Augusts verzeichnet BIKE24 ein weiterhin starkes Umsatzwachstum. Damit setzt sich der positive Trend über das Quartal hinaus fort und unterstreicht die nachhaltige Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach dem Angebot von BIKE24.

Ausblick 2025 bestätigt – Ergebnis am oberen Ende der Spanne erwartet

Angesichts der starken Entwicklung im zweiten Quartal bekräftigt BIKE24 die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen EUR 248 Mio. und EUR 261 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 7,0 Mio. bis EUR 12,1 Mio. Aufgrund der positiven Entwicklung geht der Vorstand davon aus, das obere Ende der prognostizierten Umsatz- sowie bereinigten EBITDA-Spanne zu erreichen.

Sylvio Eichhorst ist mit Wirkung zum 18.08.2025 als Vorstand bestellt und wird an diesem Tag offiziell seine Tätigkeit im Unternehmen aufnehmen.

Heute um 15 Uhr findet der Q2 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://www.appairtime.com/event/389dd3fb-5fb9-4525-b159-054699df919e

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Den vollständigen Halbjahresfinanzbericht einschließlich des verkürzten Konzernzwischenabschlusses finden Sie hier:

https://ir.bike24.com/websites/bike24/German/3000/publikationen.html#interim

Pressekontakt:

E-Mail:

presse@bike24.net

Investor Relations:

E-Mail:

ir@bike24.net

Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 70.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit zehn lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), Niederlanden (bike24.nl), Luxemburg (bike24.lu), Belgien (bike24.be), Polen (bike24.pl) und Finnland (bike24.fi) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

Hinweise

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

