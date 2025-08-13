EQS-News: Die NAGA Group AG berichtet vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 – Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz höherer Investitionen in Marketing

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Die NAGA Group AG berichtet vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 – Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz höherer Investitionen in Marketing



13.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die NAGA Group AG berichtet vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 – Umsatz- und EBITDA-Wachstum trotz höherer Investitionen in Marketing



Umsatzsteigerung um 2 % auf EUR 32,2 Mio., Nettoumsatz wächst um 3 % auf EUR 28,9 Mio.

EBITDA stieg um 8 % auf EUR 3,0 Mio., unterstützt durch Kostensynergien und verbesserte operative Effizienz

Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit Fokus auf profitables Wachstum bestätigt



Hamburg, 13. August 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, Anbieter der All-in-One-Finanz-SuperApp NAGA, verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2025 sowohl Umsatz- als auch Ergebniswachstum. Der Konzernumsatz stieg um 2 % auf EUR 32,2 Mio. (H1 2024: EUR 31,6 Mio.), während der Nettoumsatz nach Ausführungs- und Liquiditätskosten sowie Gebühren für die Zahlungsabwicklung um 3 % auf EUR 28,9 Mio. zunahm (H1 2024: EUR 28,0 Mio.). Das EBITDA erhöhte sich um 8 % auf EUR 3,0 Mio. (H1 2024: EUR 2,8 Mio.), obwohl die Marketingaufwendungen gezielt gesteigert wurden, um künftiges Wachstum zu fördern.



Gezielte Wachstumsinvestitionen bei gleichzeitigen Effizienzsteigerungen

Im Einklang mit ihrer Strategie hat NAGA die Marketinginvestitionen im ersten Halbjahr deutlich erhöht, um die langfristige Markenbildung zu unterstützen und die Kundenakquise zu beschleunigen. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen weiterhin von Kostensynergien und Effizienzgewinnen aus der Integration im Jahr 2024. Dies führte zu einer deutlichen Reduzierung mehrerer operativer Kostenkategorien und stützte die Gesamtprofitabilität.



Positive Entwicklung der Nettoumsatz- und EBITDA-Margen

Trotz gestiegener Marketingausgaben konnten durch Kosteneinsparungen in anderen Bereichen sowohl die EBITDA- als auch die Nettoumsatzmarge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert werden. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des schlanken Betriebsmodells von NAGA und die zunehmende Skalierbarkeit der einheitlichen Technologieplattform.



Octavian Patrascu, CEO von The NAGA Group: „Das erste Halbjahr 2025 verlief im Einklang mit unserem Plan: Bei strenger Kostendisziplin haben wir entschlossen in Wachstum investiert. Die Synergien aus der Fusion zweier Unternehmen zeigen sich klar in den Umsatz- und EBITDA-Steigerungen gegenüber dem Vorjahr. Diese Verbesserungen verschaffen uns wiederum die finanzielle Flexibilität, noch mehr Mittel in das Marketing für die nächste Wachstumsphase zu investieren.“



Prognose bestätigt

Die vorläufigen Halbjahreszahlen untermauern die Prognose für das Gesamtjahr 2025: Das Unternehmen erwartet, wieder das pro-forma Umsatzniveau von 2023 zu erreichen und die EBITDA-Marge deutlich in den mittleren zweistelligen Bereich zu verbessern. Wichtige Treiber bleiben die konsequente Umsetzung der One-Brand-Strategie, die skalierbare Infrastruktur und ein diszipliniertes Kostenmanagement.



Konzern-Kennzahlen (ungeprüft)

Hinweis: Die Zahlen für H1 2025 sind ungeprüft. Rundungsdifferenzen möglich.



Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Die NAGA Group AG legt diese Nicht-IFRS-Kennzahlen vor, weil (i) sie von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats und als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht der NAGA Group AG von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung weithin verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse der NAGA Group AG angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität der NAGA Group AG nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Jahresüberschuss oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie „erwarten“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“ oder „werden“ gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterworfen sein können. Die von der NAGA Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2183016 13.08.2025 CET/CEST