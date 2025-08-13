EQS-News: Focus Graphite treibt ESIA-Berichterstattung bei Lac Knife voran, beschleunigt Ressourcenerweiterung bei Lac Tétépisca und gibt Gewährung von Optionen und RSUs bekannt

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Focus Graphite treibt ESIA-Berichterstattung bei Lac Knife voran, beschleunigt Ressourcenerweiterung bei Lac Tétépisca und gibt Gewährung von Optionen und RSUs bekannt



14.08.2025 / 01:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 13. August 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender kanadischer Graphitentwickler, der hochgradige Projekte in Québec vorantreibt, freut sich, die Wiederaufnahme der Arbeiten an der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") für das zu 100 % im Besitz befindliche Flockengraphitprojekt Lac Knife bekannt zu geben, das sich in der Nähe von Fermont im produktiven Eisenerzabbaugebiet der Provinz befindet.

Das Unternehmen hat IOS Geosciences Inc. ("IOS"), ein führendes in Québec ansässiges geologisches Beratungsunternehmen und früherer Generalunternehmer der ESIA, offiziell erneut beauftragt, insgesamt sechzehn (16) technische Berichte zu erstellen, die zur Einreichung bei den Umwelt- und Rohstoffbehörden Québecs erforderlich sind. Diese Berichte stellen einen wichtigen Schritt zur Erlangung der Genehmigung für das Lac-Knife-Projekt und zum Ziel des Minenbaus dar.

Das ESIA-Programm, das ursprünglich 2020 gestartet wurde, umfasst multidisziplinäre technische Bewertungen und Umweltbasisarbeiten, die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführt wurden. Die Fertigstellung wurde aufgrund von Finanzierungseinschränkungen verzögert, ist nun jedoch wieder auf Kurs. Die Fertigstellung der Berichte wird bis Anfang 2026 erwartet; die Einreichung bei dem Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ("MDDELCC") sowie dem Ministère des Ressources naturelles et des Forêts ("MRNF") ist kurz danach geplant.

Die sechzehn (16) derzeit in Arbeit befindlichen technischen Berichte decken kritische Genehmigungsbereiche ab, darunter:

Bohrungen zur Flächennutzung und an Grubenwänden

Analyse des potenziellen Säureerzeugungspotenzials

Geotechnische Bohrungen und Bodenmechanik

Boden-Geochemie und chemische Basiswerte

Geochemische Analysen des Seebodens und Untersuchungen zur Oberflächenwasserqualität

Untersuchungen und Nachverfolgung von Grundwasserlebensräumen

Untersuchungen und Nachverfolgung von Karibu-Lebensräumen

Geometallurgie und Charakterisierung von Graphitflocken

Diese umfassenden Studien sind entscheidend, um die strengen Umwelt- und Sozialgenehmigungsanforderungen Québecs zu erfüllen und unterstreichen das Engagement von Focus Graphite für Umweltschutz und die Einbindung indigener Gemeinschaften während der Projektentwicklung.

Parallel dazu hat Focus IOS beauftragt, geochemische Analysen von über 1.000 aufgeteilten und pulverisierten Bohrkernproben aus dem Explorationsbohrprogramm 2022 des Graphitprojekts Lac Tétépisca ("Tétépisca") durchzuführen. Die Proben, die auf die geophysikalischen Leiter (MAG-EM) Southwest MOGC und West Limb abzielen, werden in zertifizierten Laboren auf Kohlenstoff- und Schwefelgehalte untersucht.

Nach Erhalt der Analyseergebnisse wird IOS die entsprechenden technischen Berichte fertigstellen und dem MRNF vorlegen. Eine aktualisierte, den Standards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") und des National Instrument ("NI") 43-101 entsprechende Mineralressourcenschätzung ("MRE") für die Graphitlagerstätte des Manicouagan-Ouest Graphitic Corridor ("MOGC") wird für Herbst 2025 erwartet. Diese wird das Entwicklungspotenzial von Tétépisca neben Lac Knife weiter definieren.

"Die Wiederaufnahme der ESIA ist ein entscheidender Meilenstein, der uns der vollständigen Genehmigung und unserem Ziel des Minenbaus bei Lac Knife näherbringt", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Da die meisten Feld- und Laborarbeiten bereits abgeschlossen sind, sind wir in einer starken Position, diese entscheidende Phase effizient abzuschließen. Gleichzeitig spiegelt die Einleitung der Analysearbeiten bei Tétépisca zur Unterstützung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung unser Engagement wider, den Wert unseres gesamten Asset-Portfolios in Québec zu steigern."

Das Unternehmen gab außerdem die Gewährung von Anreizaktienoptionen als Vergütung an seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater bekannt. Optionen zum Erwerb von bis zu 4.215.000 Stammaktien des Unternehmens wurden zu einem Ausübungspreis von 0,14 $ pro Aktie gewährt. Die Optionen laufen am 13. August 2030 ab. Zusätzlich hat das Unternehmen 1.350.000 Restricted Stock Units ("RSUs") an leitende Angestellte, Direktoren und Berater des Unternehmens gemäß den Bedingungen des Restricted Share Unit and Equity Incentive Plans ("RSU- und EIP-Plan") des Unternehmens gewährt. Jede RSU berechtigt den Inhaber nach Ablauf der Sperrfrist zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens gemäß dem Plan.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Inhalte wurden von Réjean Girard, P.Geo. (QC), Präsident von IOS Geosciences Inc., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument NI-43-101, geprüft und genehmigt.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft der kritischen Mineralien mit zwei zu 100 % im Besitz befindlichen Graphitprojekten von Weltklasse und modernster Batterietechnologie neu. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife ist eine der fortschrittlichsten hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife wird zu einem wichtigen Lieferanten für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungswerkstoffindustrie werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und hat das Potenzial, eine der größten sowie reinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu sein. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche, nachhaltige Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, einschließlich unseres zum Patent angemeldeten siliziumverstärkten sphäroidisierten Graphits, der die Batterieleistung und -effizienz verbessern soll.

Unser Engagement für Innovation gewährleistet eine chemikalienfreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden zusammen, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Weitere Informationen zu Focus Graphite Inc. finden Sie unter http://www.focusgraphite.com

Investor Relations Kontakt:

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Unternehmensentwicklung

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen, dienen der Identifizierung zukunftsgerichteter Informationen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf den Ausgang und den Zeitpunkt solcher zukünftiger Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über unter anderem die Fertigstellung und Einreichung der sechzehn technischen Berichte für die Lac-Knife-Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung, den erwarteten Zeitplan für die ESIA-Berichtseinreichung und Genehmigung, die Einleitung und Ergebnisse geochemischer Analysen beim Projekt Lac Tétépisca, die erwartete aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Tétépisca, die Positionierung des Unternehmens als kurz- und langfristig sicherer Lieferant von Spezialgraphitmaterialien und die potenzielle geopolitische Bedeutung der kanadischen Graphitversorgung.



Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung gemacht, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

