Japans Großhandelsinflation verlangsamt sich im Juli erneut

Reuters · Uhr
Tokio (Reuters) - Japans jährliche Großhandelsinflation hat sich im Juli den vierten Monat in Folge verlangsamt.

Wie am Mittwoch aus offiziellen Daten hervorging, stieg der Preisindex für Unternehmensgüter (CGPI), der die Preise misst, die sich die Unternehmen gegenseitig für ihre Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen, im Juli um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und verlangsamte sich damit gegenüber dem Anstieg von 2,9 Prozent im Vormonat. Der Anstieg lag damit über der mittleren Marktprognose von 2,5 Prozent. Der auf Yen basierende Importpreisindex fiel im Juli um 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem revidierten Rückgang von 12,2 Prozent im Juni, wie die Bank of Japan (BOJ) mitteilte.

(Bericht von Leika Kihara, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

