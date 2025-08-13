Medien: SPD-Chefin Bas fordert Vereinbarung über Umgang in Koalition

Berlin (Reuters) - 100 Tage nach dem Start der neuen Regierung hat SPD-Chefin Bärbel Bas laut eines Medienberichts eine Vereinbarung über den weiteren Umgang in der Koalition gefordert.

"Wir müssen einiges klären. Die Menschen erwarten, dass wir vernünftig miteinander arbeiten und das Land voranbringen", sagte Bas dem Nachrichtenmagazin Politico am Mittwoch einem Vorabbericht zufolge. Die SPD-Vorsitzende wolle entsprechende Klärungen beim nächsten Koalitionsausschuss, der für September terminiert ist. "Im Moment haben natürlich viele den Eindruck, es wird doch wieder gestritten. Deshalb braucht es nach der Sommerpause eine Vereinbarung, wie wir in der Koalition wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten können", so Bas weiter.

