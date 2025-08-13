Werbung ausblenden

Nato-Generalsekretär Rutte: 'Der Ball liegt nun bei Putin'

dpa-AFX · Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte sieht auf dem Weg zu einem möglichen Frieden im Ukraine-Krieg nun Kremlchef Wladimir Putin in der Pflicht. Nach einem "tollen Gespräch" mit europäischen Spitzenpolitikern, US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei man vereint im Bestreben, den "schrecklichen Krieg" zu beenden und einen "gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen, schrieb er auf der Plattform X. Man schätze die Führung von Trump und die enge Abstimmung mit den Verbündeten. "Der Ball liegt nun bei Putin."

Ziel der Beratungen europäischer Staats- und Regierungschefs mit Trump und Selenskyj war es, eine gemeinsame Linie mit Trump für dessen Treffen mit Putin am Freitag zu finden. Neben Rutte nahmen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa teil./rdz/DP/jha

