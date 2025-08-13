Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu 100 Tage Merz
dpa-AFX · Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu 100 Tage Merz:
"Die Probleme, vor denen die Koalition steht, sind so groß wie die Hoffnungen, die auf ihr ruhen. Doch die Gefahr, in alte Muster zurückzufallen, ist schon jetzt erkennbar. Die SPD-Sozialministerin schreibt die Verantwortung für die Umsetzung einer Rentenreform sicherheitshalber schon mal den Nachfolgern zu, die Union hat ihre eigene Fraktion nur bedingt im Griff und gestritten wird auch schon wieder nahe am Ampel-Niveau. Fazit: Diese Schuldenkoalition muss weit mehr liefern."/DP/jha
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Das könnte dich auch interessieren
Was soll die Polizei dürfen?Diskussion um Palantir09. Aug. · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Orsted enttäuscht - Kursrutsch wegen Kapitalerhöhung11. Aug. · dpa-AFX
EdelmetallGoldpreis stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten - Keine US-Zölle auf Goldgestern, 09:01 Uhr · dpa-AFX
Aktie im FallFinanzierungslücke bei US-Windpark: Orsted will Kapital erhöhen11. Aug. · dpa-AFX
WDH/ROUNDUP: Digitale Souveränität für Deutschland vorerst unerreichbargestern, 11:08 Uhr · dpa-AFX