Prognose: Neue Rekorde beim US-Stromverbrauch 2025 und 2026

(Reuters) - Der US-Stromverbrauch dürfte in den kommenden zwei Jahren weitere Rekorde brechen.

Wie die Energieinformationsbehörde (EIA) am Dienstag mitteilte, wird der Verbrauch in diesem Jahr voraussichtlich auf 4186 Milliarden Kilowattstunden (kWh) und 2026 auf 4284 Milliarden kWh steigen. Bereits für 2024 wurde mit 4097 Milliarden kWh ein Höchststand verzeichnet. Der Anstieg ist unter anderem auf den Energiehunger von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen zurückzuführen. Zudem nutzen private Haushalte und Unternehmen in den USA mehr Strom und weniger fossile Brennstoffe für Heizung und Verkehr.

Die Zusammensetzung des Strommixes dürfte sich dabei verschieben. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll der Prognose zufolge von 23 Prozent im Jahr 2024 auf 26 Prozent im Jahr 2026 zulegen. Im gleichen Zeitraum wird ein Rückgang beim Anteil von Erdgas von 42 auf 40 Prozent und bei Atomkraft von 19 auf 18 Prozent erwartet. Der Kohleanteil soll nach einem vorübergehenden Anstieg im kommenden Jahr bis 2026 von 16 auf 15 Prozent sinken.

