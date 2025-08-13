Werbung ausblenden

Regierungskreise: Selenskyj am Mittwoch in Berlin

Reuters · Uhr
Berlin (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird deutschen Regierungskreisen zufolge am Mittwoch in Berlin erwartet.

Zusammen mit Bundeskanzler Friedrich Merz werde er sich in einer Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump austauschen, verlautete aus der Bundesregierung. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Besuch des ukrainischen Staatschefs berichtet. Die Begegnung findet im Vorfeld des für Freitag in Alaska geplanten Treffens zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt.

An der von Deutschland organisierten Videokonferenz am Mittwoch sollen neben Merz und Selenskyj unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Mark Rutte teilnehmen. Im Anschluss ist dann eine Konferenz mit Trump und US-Vizepräsident JD Vance geplant. Themen sind Optionen zur Erhöhung des Drucks auf Russland, Schritte in einem möglichen Friedensprozess sowie Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

(Bericht von Kirsti Knolle, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

