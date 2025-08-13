Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze

UniCredit · Uhr

Mit einem freundlichen Auftakt zeigt sich der DAX am Mittwochmorgen von seiner robusten Seite. Während der deutsche Leitindex an Fahrt gewinnt, bleiben die US-Indikationen zunächst orientierungslos. Anleger blicken gespannt auf Quartalszahlen und anstehende Impulse aus Übersee.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten vom deutschen Großhandel liefern ein erstes Signal für die Preisentwicklung im Juli: Die Großhandelspreise sind leicht gesunken, entgegen der Erwartungen eines Anstiegs um 0,2 %. Diese Entwicklung könnte als Indiz für eine nachlassende Preisdynamik gewertet werden. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Märkte auf die USA: Die Rede von US-Zentralbanker Thomas Barkin sowie die Veröffentlichung der wöchentlichen Rohöllagerbestände durch die EIA könnten neue Impulse für die Zins- und Energiepreisdebatte liefern.

Im Fokus:

TUI zeigt sich vorbörslich fester und profitiert von einem starken dritten Quartal. Der Reisekonzern meldet ein Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse, getragen von den konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrten. Trotz Herausforderungen wie Hitzewellen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten konnte TUI das bereinigte EBIT um rund 89 Millionen Euro steigern. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben – ein Signal, das bei Anlegern gut ankommt.

Sixt hingegen startet schwächer in den Handel. Zwar meldete der Autovermieter einen Gewinnsprung von 71 % und einen Rekordumsatz im zweiten Quartal, doch die Erwartungen des Marktes lagen höher. Die Aktie gerät unter Druck, obwohl das Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt hat. Belastend wirkt offenbar die Diskrepanz zwischen den starken Zahlen und den ambitionierten Erwartungen der Investoren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX®/X-DAX® Bull UG3AZS 3,84 23846,382588 Punkte 66,61 Open End
DAX® Bear UG7HUB 3,7 24555,210285 Punkte 58,41 Open End
DAX® Bear UG2EN2 7,95 24988,88935 Punkte 28,92 Open End
DAX® Bull UG5P99 10 23222,817329 Punkte 25,16 Open End
DAX® Bull UG5AZW 25,11 21702,639006 Punkte 9,79 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2025; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
RENK Group AG Call UG78VH 0,63 72,00 EUR 4,29 17.12.2025
AMD Inc. Call HD5AFE 5,28 125,00 USD 8,55 17.06.2026
Rheinmetall AG Call UG0T7J 56,45 1100,00 EUR 2,47 17.06.2026
RENK Group AG Call UG35AV 17,36 50,00 EUR 2,87 17.12.2025
EUR/USD Put UG4QE0 3,34 1,20 USD 14,47 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2025; 10:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Rheinmetall AG Long UG59V2 6,88 1250,657308 EUR 5 Open End
Ströer SE & Co. KGaA Long UG3X6M 4,18 30,806654 EUR 10 Open End
Rheinmetall AG Long UG78ZF 0,98 1406,70 EUR 10 Open End
NASDAQ 100 Short UG6APW 1,57 EUR 25488,00 Punkte -12 Open End
Rheinmetall AG Short HD4YNN 1,35 2344,5 EUR -2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.08.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
TUI
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Gründer von Palantir
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?heute, 11:02 Uhr · onvista
Wie viel Peter Thiel steckt im Börsenneuling Bullish?
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden