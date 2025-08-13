Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze

Mit einem freundlichen Auftakt zeigt sich der DAX am Mittwochmorgen von seiner robusten Seite. Während der deutsche Leitindex an Fahrt gewinnt, bleiben die US-Indikationen zunächst orientierungslos. Anleger blicken gespannt auf Quartalszahlen und anstehende Impulse aus Übersee.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten vom deutschen Großhandel liefern ein erstes Signal für die Preisentwicklung im Juli: Die Großhandelspreise sind leicht gesunken, entgegen der Erwartungen eines Anstiegs um 0,2 %. Diese Entwicklung könnte als Indiz für eine nachlassende Preisdynamik gewertet werden. Am Nachmittag richtet sich der Blick der Märkte auf die USA: Die Rede von US-Zentralbanker Thomas Barkin sowie die Veröffentlichung der wöchentlichen Rohöllagerbestände durch die EIA könnten neue Impulse für die Zins- und Energiepreisdebatte liefern.

Im Fokus:

TUI zeigt sich vorbörslich fester und profitiert von einem starken dritten Quartal. Der Reisekonzern meldet ein Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse, getragen von den konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrten. Trotz Herausforderungen wie Hitzewellen und geopolitischen Spannungen im Nahen Osten konnte TUI das bereinigte EBIT um rund 89 Millionen Euro steigern. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben – ein Signal, das bei Anlegern gut ankommt.

Sixt hingegen startet schwächer in den Handel. Zwar meldete der Autovermieter einen Gewinnsprung von 71 % und einen Rekordumsatz im zweiten Quartal, doch die Erwartungen des Marktes lagen höher. Die Aktie gerät unter Druck, obwohl das Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt hat. Belastend wirkt offenbar die Diskrepanz zwischen den starken Zahlen und den ambitionierten Erwartungen der Investoren.

