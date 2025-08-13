Werbung ausblenden

ROUNDUP: Merz-Treffen mit CDU-Vizes zur aktuellen Lage im Kanzleramt

dpa-AFX · Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Wirbel um die misslungene Richterwahl und die umstrittene Entscheidung zu einem Teilexportstopp für Rüstungsgüter an Israel hat sich Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz mit der engsten CDU-Spitze im Kanzleramt beraten. Nach 100 Tagen im Amt ging es um die Lage und Zusammenarbeit in der Koalition mit der SPD sowie die Stimmung in der Bevölkerung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus CDU-Kreisen erfuhr.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über das Treffen berichtet. An dem für 21.00 Uhr angesetzten Treffen im Kanzleramt nahmen demnach CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sowie die stellvertretenden Parteivorsitzenden Karin Prien, die auch Bundesbildungsministerin ist, sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Agrarstaatssekretärin Silvia Breher und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann teil. Merz verließ das Kanzleramt schließlich erst nach Mitternacht.

Umfeld von Merz: Aktuelle Lage Thema im Kanzleramt

Aus dem Umfeld des Kanzlers hieß es, Merz treffe sich regelmäßig mit seinen stellvertretenden Parteivorsitzenden. Natürlich werde dabei über die aktuelle Lage diskutiert.

Ein Regierungssprecher sagte der dpa, der Kanzler sei zur Vorbereitung der am Mittwoch geplanten Videoschalten zur Ukraine mit US-Präsident Donald Trump und anderen im Kanzleramt und auf Abruf für entsprechende Vorgespräche. Bei dieser Gelegenheit habe er sich mit einigen Personen aus seinem Führungsumfeld ausgetauscht./bk/DP/zb

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtgestern, 15:30 Uhr · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Was soll die Polizei dürfen?
Diskussion um Palantir09. Aug. · dpa-AFX
Firmenlogo
Entspannung für die Märkte?
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel09. Aug. · dpa-AFX
Hochrangiges Treffen mit Ukraine vor Trump-Putin-Gipfel
WDH/ROUNDUP 2: USA und China verlängern Pause im Zollstreitgestern, 07:30 Uhr · dpa-AFX
Umfrage: Zwei Drittel unzufrieden mit Arbeit des Kanzlersgestern, 12:55 Uhr · dpa-AFX
Ukrainische Armee weist Berichte von Frontdurchbruch zurückgestern, 08:16 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Werbung ausblenden