EQS-Adhoc: Einbecker Brauhaus AG revidiert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – unerwartet starker Absatzeinbruch im Sommergeschäft

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Einbecker Brauhaus AG revidiert Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 – unerwartet starker Absatzeinbruch im Sommergeschäft

14.08.2025 / 15:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand plante für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Stabilisierung der Absatz- und Umsatzentwicklung mit einem positiven Ergebnis im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Kaufzurückhaltung musste die Braubranche Absatzeinbrüche in bislang nicht gekanntem Ausmaß hinnehmen. Die traditionell starken Saisonmonate Juni und Juli 2025 blieben erheblich hinter den Planungen zurück und führten zu Absatzrückgängen und Umsatzverlusten, so auch bei unserer Gesellschaft.

Nach aktueller Einschätzung kann nicht mehr davon ausgegangen werden, dass sich die Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf 2025 deutlich verbessern werden.

Vor diesem Hintergrund passt die Gesellschaft ihre bisherige Prognose an und geht nunmehr von deutlich unter Plan und unter dem Vorjahresniveau liegenden Umsatzerlösen aus. Vor Berücksichtigung etwaig noch anfallender Restrukturierungsaufwendungen erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von bis zu 1,3 Mio EUR.

Kontakt:

Marc Kerger

Vorstand

Ende der Insiderinformation

14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Einbecker Brauhaus AG
Papenstraße 4-7
37574 Einbeck
Deutschland
Telefon:+49 5561 797-0
Fax:+49 5561 797-119
E-Mail:info@einbecker.com
Internet:www.einbecker.de
ISIN:DE0006058001
WKN:605800
Börsen:Freiverkehr in Hannover
EQS News ID:2184126
Ende der MitteilungEQS News-Service

2184126 14.08.2025 CET/CEST

Einbecker Brauhaus
